Проезжую часть освободили после столкновения двух грузовиков на 105-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Проезжую часть освободили после ДТП с участием двух грузовых автомобилей на 105-м километре МКАД. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — написала пресс-служба ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе. Движение в районе происшествия было затруднено.

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