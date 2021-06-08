Проезжую часть освободили после столкновения двух грузовиков на 105-м километре МКАД
Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий
Проезжую часть освободили после ДТП с участием двух грузовых автомобилей на 105-м километре МКАД. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— Проезжая часть освобождена, — написала пресс-служба ведомства.
Ранее «Вечерняя Москва» писала, что два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД в районе Щелковского шоссе. Движение в районе происшествия было затруднено.
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