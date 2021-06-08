Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Андрей Бочкарев: Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»

Анастасия Колоскова

Город

Гостями международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая в этом году прошла в 26-й раз, стали более 27 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— «АРХ Москва» — всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть и жить мегаполисы будущего. Поэтому «АРХ Москва» традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессионалов отрасли, но и у жителей города. В этом году выставку посетило более 27 тысяч человек, — рассказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что мероприятия в рамках выставки собрали более 200 участников из шести стран мира, включая Италию, Данию, Великобританию, Швецию и Беларусь.

По словам заммэра, на шести дискуссионных площадках выставки выступили 412 спикеров и состоялось более 100 деловых мероприятий.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России.

Читайте также: Андрей Бочкарев рассказал о конкурсе проектов домов по реновации

Андрей Бочкареввыставкавыставки в столице
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте