Андрей Бочкарев: Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Гостями международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва», которая в этом году прошла в 26-й раз, стали более 27 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— «АРХ Москва» — всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть и жить мегаполисы будущего. Поэтому «АРХ Москва» традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессионалов отрасли, но и у жителей города. В этом году выставку посетило более 27 тысяч человек, — рассказал Андрей Бочкарев.

Он отметил, что мероприятия в рамках выставки собрали более 200 участников из шести стран мира, включая Италию, Данию, Великобританию, Швецию и Беларусь.

По словам заммэра, на шести дискуссионных площадках выставки выступили 412 спикеров и состоялось более 100 деловых мероприятий.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что выставка «АРХ Москва» задает вектор развития архитектуры в России.

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