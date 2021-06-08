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Московских автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за грозы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московских автомобилистов призвали быть внимательнее на дорогах из-за грозы

Анастасия Волоснова

Город

Спасатели предупредили столичных автомобилистов о приближающейся грозе. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС Москвы во вторник, 8 июня.

С 13:00 до 23:00 в столице будет идти местами сильный дождь. В отдельных районах ожидаются град и гроза. Ветер усилится, его порывы могут достигать 15 метров в секунду, отметили в ведомстве.

В МЧС призвали водителей соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями на дороге во время дождя. Кроме того, столичным автомобилистам рекомендовали не парковать свои машины под деревьями в грозу, говорится на сайте ведомства.

Ранее москвичей предупредили о граде и сильном порывистом ветре 8 июня. Позднее «желтый» уровень опасности продлили в Москве из-за грозы и ветра.

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