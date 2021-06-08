Москвичей предупредили о граде и сильном порывистом ветре 8 июня

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды в городе во вторник, 8 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в столице ожидается кратковременный дождь и град, местами возможна гроза. При этом температура воздуха в Москве поднимется до плюс 23–25 градусов.

Москвичей также призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и сильного ветра до полудня среды, 9 июня.

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