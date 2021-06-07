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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра

Илья Ашуров

Город

В ближайшие несколько дней в Московском регионе ожидаются грозы и сильный ветер. В связи с этим в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до полудня 9 июня. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

— Погода в Москве потенциально опасна. Ветер — 12–17 метров в секунду. Период предупреждения — до 11:00 9 июня. Гроза — период предупреждения до 12:00 9 июня, — предупредили синоптики.

Подобные погодные условия прогнозируются и в Московской области.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС предупредили о сильном ветре, грозе, дожде и граде, которые ожидаются в Москве 7 июня.

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