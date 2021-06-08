Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде с грозой 8 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 8 июня, столичный регион будет находиться в северной части циклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области для большинства сохранится комфортная погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Для метеозависимых людей и лиц с различными хроническими недугами такая погода является индифферентной, метеообусловленные обострения развиваются редко.

Комфортный температурный, кислородный и влажностный режимы позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные процедуры. Дозированная скандинавская ходьба, ненагрузочные физические упражнения способствуют улучшению метаболизма, насыщению кислородом, нормализации сосудистого тонуса, что позволяет легче переносить внешние неблагоприятные воздействия.

Ранее синоптик предупредил жителей ряда регионов о предстоящих заморозках.

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