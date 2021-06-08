Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде с грозой 8 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде с грозой 8 июня

Юлия Курганова

Город

Во вторник, 8 июня, столичный регион будет находиться в северной части циклона. Ожидается переменная облачность, временами будут идти дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 23-25 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области для большинства сохранится комфортная погода. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. Для метеозависимых людей и лиц с различными хроническими недугами такая погода является индифферентной, метеообусловленные обострения развиваются редко.

Комфортный температурный, кислородный и влажностный режимы позволяют больше времени проводить на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные процедуры. Дозированная скандинавская ходьба, ненагрузочные физические упражнения способствуют улучшению метаболизма, насыщению кислородом, нормализации сосудистого тонуса, что позволяет легче переносить внешние неблагоприятные воздействия.

Ранее синоптик предупредил жителей ряда регионов о предстоящих заморозках.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы и сильного ветра

грозапрогноз погодыдождь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте