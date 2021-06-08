Прокуратура организовала проверку после стрельбы по школьникам в Волжском

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Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после того, как неизвестный мужчина открыл стрельбу по двум школьникам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу у школы № 15 в городе Волжский около 10:45 во вторник, 8 июня. В результате стрельбы пострадали два подростка. Дети были доставлены в больницу.

В региональной прокуратуре сообщили, что после ранения школьников из травматического оружия была организована проверка.

Ранее стало известно о состоянии подростков, раненных стрелком у школы в Волжском. Один из пострадавших был ранен в ногу, второй — в предплечье.

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