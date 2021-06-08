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Стало известно о состоянии подростков, раненных стрелком у школы в Волжском
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Стало известно о состоянии подростков, раненных стрелком у школы в Волжском

Анастасия Волоснова

Происшествия

Двоих подростков госпитализировали после стрельбы возле школы в Волгоградской области. Об этом рассказали в комитете здравоохранения региона во вторник, 8 июня.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу у школы № 15 в городе Волжский около 10:45 8 июня. В результате стрельбы пострадали два подростка. Дети были доставлены в больницу.

Уточняется, что один из пострадавших был ранен в ногу, второй — в предплечье.

— Два мальчика 2006 и 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия, — уточнили в комитете.

Отмечается, что состояние школьников не вызывает опасений у врачей, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчину избили и ограбили в подъезде жилого дома на востоке столицы.

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