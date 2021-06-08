Новое российское супероружие оценили в США

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Планирующая бомбовая кассета «Дрель» является эффективным оружием, которое устойчиво к помехам. Об этом рассказал обозреватель Питер Сучиу в своем материале для The National Interest.

Разработкой бомбы с 2016 года занималось объединение «Базальт», которое является частью госкорпорации Ростех. Технология может поражать бронетанковые машины, установки зенитных ракет и другие сложные объекты.

— Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров, — пояснил Сучиу.

По его словам, бомба включает в себя системы идентификации противника. Кроме того, «Дрель» устойчива к помехам, ее невозможно заметить на радарах.

Эксперт подчеркнул, что российская бомба является экономичной технологией, которую можно эффективно использовать в конфликтах низкой интенсивности.

Ранее сообщалось, что уникальный реактор БРЕСТ-300 начали строить в Томской области.

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