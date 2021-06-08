Адвокат разъяснила, как супруги могут разделить ипотеку при разводе

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Адвокат, зампред комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина разъяснила правила раздела ипотеки при разводе. По ее словам, даже в том случае, когда ипотечный договор оформлен на одного из супругов, возвращать долг обязаны оба.

Существует общепринятое правило, согласно которому нажитое семейной парой во время совместно прожитых лет имущество является их общей собственностью. Исключением может стать только брачный договор или иное соглашение, где прописано, каким образом супруги будут делить его.

Купленная в ипотеку квартира во время зарегистрированного брака может быть при желании разделена между мужем и женой. И совершенно не имеет значения, кто выступает заемщиком по данному кредиту. На этот раздел недвижимости не нужно получать согласие банка, так как должник по договору не меняется и обременение квартиры в виде ипотеки остается даже при смене собственника, утверждает адвокат.

Во время раздела имущества квартира не обязательно достанется каждому из супругов в равных долях. Суд может выступить в пользу одного из них, если с ним будут проживать дети, отмечает News.ru.

— Бывает, складываются интересные ситуации. Например, после развода и раздела имущества каждый из бывших супругов имеет долю в праве собственности на квартиру, купленную в ипотеку, однако кредит будет платить только один из них — тот супруг, который указан в качестве заемщика в договоре, — рассказала Виктория Шакина.

Тогда неизбежно возникает необходимость решить вопрос о разделе долга. Суд, как правило, признает двух супругов должниками финансового учреждения. Чтобы решить данную проблему, существует несколько способов. Например, можно переоформить ипотечный договор, чтобы оба супруга стали заемщиками. Бывает, что кредит платит тот супруг, который указан в договоре долевого участия. Но он имеет право взыскать часть уплаченных средств по ипотеке со второго супруга. Вместе с этим любой из супругов может отказаться от своих прав на долю в квартире.

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