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Юрист рассказал, что грозит за выращивание винограда и грибов на дачном участке
Фото: pexels.com / Luiz M. Santos

Юрист рассказал, что грозит за выращивание винограда и грибов на дачном участке

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Общество

Юрист Дмитрий Пилюк рассказал «Вечерней Москве» о том, что далеко не все растения и кустарники можно выращивать на своем дачном участке. Некоторые из них запрещены на законодательном уровне, а за нарушение предусмотрен штраф.

По словам Пилюка, для начала на территории дачного участка не должно быть сорняков и некоторых растений, которые очень распространены.

— Еще в прошлом году был принят перечень, содержащий целый список сорных растений, в который входят мята, ромашка, одуванчик лекарственный и различного вида амброзия, — отметил эксперт.

Юрист подчеркнул, что оставляющие на своих участках эти виды растений дачники могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей. Эксперт уточнил, что административное наказание также грозит дачникам за отказ уничтожать на своей земле борщевик Сосновского, осот полевой и чертополох. Собеседник «ВМ» отметил, что за такими сорными растениями надо следить и не допускать их цветения на своем огороде.

Помимо вышеперечисленных растений, закон запрещает разведение в крупном размере растений, которые могут содержать психотропные вещества, наркотические средства или их прекурсоры. Пилюк напомнил, что за такое действие предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до 480 часов. Среди таких растений: мак восточный, содержащий наркотические вещества, эфедра, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин, роза гавайская, мимоза хостилис и другие.

Более того, дачникам придется заплатить штраф за выращивание винограда на участке. Речь идет об американском винограде, который большинство россиян называют «изабелла».

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