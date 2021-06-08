Миколог предупредил об опасности сбора летних опят

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Грибники начали прочесывать подмосковные леса в поисках первой добычи. По мнению ведущего инженера кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максима Дьякова, удачными для них могут оказаться предстоящие дни, потому что, согласно прогнозам, в течение недели будут идти теплые дожди.

Как уточнил эксперт, уже готовы появиться в лесах региона подберезовики.

— Если дождь как следует промочит землю, то грибы обязательно пойдут, — пояснил миколог.

Помимо этого, скоро должны порадовать грибников шампиньоны и летние опята. Однако Максим Дьяков предупреждает, что от последних лучше всего отказаться. Сами по себе они безвредны. Но проблема заключается в том, что их практически не отличить от галерины окаймленной — смертельно ядовитого гриба. Если он окажется в лукошке грибника, то все может закончиться плачевно.

Опасный гриб содержит в себе токсины, способные вызвать рвоту, озноб, нанести вред печени, а в отдельных случаях привести к летальному исходу, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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