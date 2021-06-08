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Военный эксперт рассказал, чем оснастят стелс-корабль «Меркурий»
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Военный эксперт рассказал, чем оснастят стелс-корабль «Меркурий»

Елена Фролова

Армия

Новый корабль проекта 20386 «Меркурий», который был построен в России по технологии стелс, будет оборудован разведывательными дронами и торпедами. Подробно об этом рассказал академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

Судно станет первым военным кораблем в нашей стране, к которому будет применена технология стелс. Корвет будет иметь радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. Кроме того, «Меркурий» будет отражаться на радарах противников в качестве маленькой лодки.

Судно также будет иметь уникальную форму. К минимуму сведут количество выступающих элементов и щелей. Вместе с тем планируется использовать специальные краски и композиционные материалы, передает «Общественная служба новостей».

— У нас на всех кораблях уже применяются элементы стелс. То есть характерные для кораблей 1980-х годов они создаются с обтекаемой формой, снижающей радиолокационную заметность, — объяснил Константин Сивков.

Каждая деталь судна, доведенная до совершенства, позволит снизить его заметность на 30 процентов, уверен эксперт.

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