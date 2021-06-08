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Власти Москвы заявили о восстановлении темпов создания новых предприятий
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Власти Москвы заявили о восстановлении темпов создания новых предприятий

Кирилл Николаев

Город

После кризисного 2020 года в столице восстановились темпы создания новых предприятий. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, если в прошлом году число регистраций предприятий в месяц падало до трех-четырех тысяч, то в настоящее время оно возвратилось к допандемийному уровню — в 10–11 тысяч. К этому количеству нужно прибавить число самозанятых. Каждый месяц оно возрастает на 25–30 тысяч человек.

— Мы действительно видим положительную динамику по регистрации предприятий, — сказал Алексей Фурсин.

Он добавил, что в 2021 году также удалось преодолеть отметку по общему числу предприятий, достигнутую в 2019 году, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 46 процентов с начала года.

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Алексей Фурсинсамозанятыепредприятия Москвы
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