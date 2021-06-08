Оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 46 процентов с начала года

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Оборот предприятий торговли и услуг в столице за пять месяцев 2021 года почти в 1,5 раза превысил показатели 2020 года. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, выручка предприятий сферы торговли и услуг составила 5,57 триллиона рублей. Она выросла на 46,1 процента к пяти месяцам 2020 года.

Ефимов отметил, что оборот сферы услуг за пять месяцев текущего года составил 3,1 триллиона рублей и увеличился на 50,1 процента к январю — маю прошлого года. За это время показатели оборота розничной торговли с января по май составили 2,5 триллиона рублей. Показатель вырос на 41,6 процента.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что Москва может выйти на иностранную биржу с рублевыми облигациями.

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