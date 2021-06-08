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Замглавы МИД РФ оценил возможность переговоров России и НАТО
Фото: МИД РФ

Замглавы МИД РФ оценил возможность переговоров России и НАТО

Юлия Павлушова

В мире

Ожидать подготовки очередного заседания совета Россия — НАТО в преддверии саммита альянса нереалистично. Об этом во вторник, 8 июня, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Анонсировано, что саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня.

Также Александр Грушко добавил, что позитивной повестки дня в отношениях России и альянса в настоящий момент нет.

— Могу сказать даже по собственному опыту, что на 90 процентов повестка дня совета Россия — НАТО состояла в управлении проектами сотрудничества — будь то борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане… Но НАТО избрало другой путь, поэтому позитивной повестки дня нет, — цитирует замглавы МИД РИА Новости.

По его словам, отсутствие совместных проектов стало одной из проблем, которая «сужает возможности диалога».

Ранее МИД допустил участие послов России и США в саммите в Женеве.

Читайте также: В МИД заявили, что санкции Запада против России останутся навсегда

НАТОМИД РФмеждународный саммит
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