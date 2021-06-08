Россия собирается удовлетворять запросы европейских авиакомпаний на облет Белоруссии

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Россия планирует удовлетворять запросы европейских авиакомпаний, которые хотят облетать Белоруссию. Об этом заявил заместитель главы МИД страны Александр Грушко во вторник, 8 июня.

— Мы, естественно, будем удовлетворять запросы, но это не решается щелчком пальцев, как пытаются представить некоторые наши партнеры, которые сначала принимают определенное решение, но, видимо, не могут хотя бы продумать на два шага вперед свои действия, — рассказал дипломат.

Перестройка маршрутов является сложным делом, приводит слова Грушко РИА Новости.

Необходимость в облете Белоруссии появилась у европейских авиакомпаний после ситуации с самолетом Ryanair в Минске. В начале июня ЕС принял решение о соответствующем запрете.

Напомним, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находится в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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