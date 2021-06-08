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Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной

Иван Юминов

В мире

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не преувеличивать значение инцидента с пощечиной. Об этом глава государства заявил во вторник, 8 июня.

— Я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать, — рассказал Макрон.

Глава государства добавил, что его ничего не остановит. Кроме того, по словам политика, с ним «все хорошо».

Эта ситуация не должна заслонять другие важные темы, которые касаются жизни многих людей, приводит слова Макрона издание Dauphine.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее сообщалось, что Макрону дали пощечину во время общения с людьми на юго-востоке Франции.

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ударЭммануэль МакронФранция
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