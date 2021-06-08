Движение на железнодорожном переезде в Лобне ограничат с 9 по 11 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Лобня, Батарейная улица Карта всех событий

Движение через железнодорожный переезд в Лобне ограничат в период с 9 по 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Речь идет о переезде на улице Батарейной. Транспорт не сможет проехать здесь в период с 23:00 до 6:00.

Уточняется, что ограничения введут из-за ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек ЦППК изменят с 11 по 15 июня.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Третий этап реконструкции депо «Нижегородское» завершили на 54 процента