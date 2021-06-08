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Движение на железнодорожном переезде в Лобне ограничат с 9 по 11 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение на железнодорожном переезде в Лобне ограничат с 9 по 11 июня

Юлия Павлушова

Транспорт
Россия, Московская область, Лобня, Батарейная улицаКарта всех событий

Движение через железнодорожный переезд в Лобне ограничат в период с 9 по 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Речь идет о переезде на улице Батарейной. Транспорт не сможет проехать здесь в период с 23:00 до 6:00.

Уточняется, что ограничения введут из-за ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек ЦППК изменят с 11 по 15 июня.

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