Азербайджан вернул Армении задержанного на границе военного
Военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, которого задержали на армяно-азербайджанской границе, возвращен на родину. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
По данным ведомства, участие военного в составе диверсионной группы не было подтверждено.
Выяснилось, что Артур Картанян заблудился и пересек границу по ошибке.
— Сбивчивые ответы Картаняна на допросе и его поведение вызвали сомнения в участии задержанного в составе диверсионной группы, — цитирует Минобороны Азербайджана ТАСС.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на всех армянских военных, которых удерживает Азербайджан.
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