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Азербайджан вернул Армении задержанного на границе военного
Фото: mod.gov.az/ru

Азербайджан вернул Армении задержанного на границе военного

Юлия Павлушова

В мире

Военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, которого задержали на армяно-азербайджанской границе, возвращен на родину. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По данным ведомства, участие военного в составе диверсионной группы не было подтверждено.

Выяснилось, что Артур Картанян заблудился и пересек границу по ошибке.

— Сбивчивые ответы Картаняна на допросе и его поведение вызвали сомнения в участии задержанного в составе диверсионной группы, — цитирует Минобороны Азербайджана ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на всех армянских военных, которых удерживает Азербайджан.

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АрменияАзербайджанвоенная сила
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