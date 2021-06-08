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Пашинян пообещал обменять сына на армянских пленных в Азербайджане
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян пообещал обменять сына на армянских пленных в Азербайджане

Иван Юминов

В мире

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян готов обменять своего сына на всех армянских военных, которых удерживает Азербайджан. Об этом политик заявил во вторник, 8 июня.

— Я говорю — согласен... И говорю официально (президенту Азербайджана Ильхаму — прим. «ВМ») Алиеву — отдаю своего сына в обмен на всех пленных, — рассказал Пашинян в ответ на предложение бывшего президента республики Сержа Саргсяна.

Кроме того, Пашинян поручил Саргсяну и другому экс-президенту страны Роберту Кочаряну провести переговоры по данному вопросу, как «специалистам в торговле людьми», отмечает радио Sputnik.

Напомним, 12 мая министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее Пашинян подтвердил подлинность появившегося в интернете проекта документа о границах. Прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными.

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Никол ПашинянАзербайджанобмен пленными
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