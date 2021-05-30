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Пашинян оценил предложения России по урегулированию ситуации с Азербайджаном
Фото: primeminister.am

Пашинян оценил предложения России по урегулированию ситуации с Азербайджаном

Иван Юминов

Внешняя политика

Предложения России по урегулированию ситуации на границе Армении с Азербайджаном приемлемы для Еревана. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в воскресенье, 30 мая.

— Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера, РФ, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы и конкретно говорим, как на практике их реализовать, — рассказал политик.

Армения также поддерживает предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ о «зеркальном» выводе войск с границы, отметил Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность появившегося в интернете проекта документа о границах. Прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными.

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РоссияАзербайджанНикол Пашинян
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