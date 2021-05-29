Азербайджан сообщил о готовности решить пограничный вопрос с Арменией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Баку поддержал предложение России по организации трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Об этом сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в субботу, 29 мая.

По его словам, Азербайджан готов к конструктивной работе с Арменией.

— Азербайджан начал процесс по определению своей приграничной инфраструктуры и готов решить вопрос приграничных линий с Арменией в конструктивном русле, — сказал Али Асадов.

Он отметил, что Баку поддерживает предложение Москвы о создании специальной комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Азербайджанский премьер уточнил, что определение приграничных линий является техническим процессом, который будет строиться на международно-правовой основе, передает РИА Новости.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность появившегося в интернете проекта документа о границах. Прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными.

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