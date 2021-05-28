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Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией
Фото: Википедия

Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

Анастасия Волоснова

В мире

Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана в нахичеванском направлении на границе с Арменией. Об этом рассказали в Минобороны Азербайджана в пятницу, 28 мая.

В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Армении осуществили нападение в ночь с 27 на 28 мая. При обстреле пострадал один азербайджанский военнослужащий, уточнили в минобороны страны.

— В результате военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу получил ранение в плечо. Нашему раненому солдату немедленно оказали первую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для жизни нашего военнослужащего нет, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что шестерых армянских военных задержали при попытке перейти границу с Азербайджаном. Позже Армения опровергла пересечение границы с Азербайджаном своими военными.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность появившегося в интернете проекта документа о границах.Прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными.

Читайте также: Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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