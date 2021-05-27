Армения опровергла пересечение границы с Азербайджаном армянскими военными

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Министерство обороны Армении опубликовало фамилии шести армянских военных, которые были пленены военнослужащим Азербайджана, а также опровергло данные Баку о пересечении армянами границы.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что при попытке пересечь границу были задержаны шестеро армянских военных. Задержавшие их азербайджанцы сообщили, что те якобы пытались заминировать некоторые участки.

Армения в ответ на это заявила, что военные занимались инженерными работами на территории воинской части армянских ВС на границе с Азербайджаном.

— Заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно которому армянские военнослужащие, взятые в плен ВС Азербайджана, находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности, — говорится в заявлении министерства.

Помимо этого, пресс-служба военного ведомства перечислила фамилии военнослужащих, которые были пленены.

— Абгарян А. Н., Саргсян И. А., Саргсян В. В., Оганян Б. С., Будоян А. Г., Рафаэлян В. О., — сообщили в ведомстве и отметили, что все они являются военнослужащими по контракту.

Ранее сообщалось, что Армения развернула дополнительные подразделения на границе с Азербайджаном.

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