Нумеролог рассказала, что означает номер квартиры

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Специалисты в области эзотерики рассказали, что номер квартиры, а вернее его нумерологическое значение должно совпадать с энергетикой жильцов, в противном случае человеку будет некомфортно в собственной квартире. Об этом сообщил нумеролог на странице Ezo.Journal в соцсети Instagram.

Чтобы узнать нумерологическое значение квартиры, нужно провести математические расчеты. Это касается тех, чей порядковый номер жилья двух или трехзначный. Например, 176. Разбиваем число на единицы, получаем 1, 7 и 6. Теперь это все складываем — 1+7+6=14. Эту сумму также разбиваем на единицы и проделываем аналогичное действие — 1+4=5. И потом смотрим, что означает эта цифра.

Итак, под номером 1 квартира под покровительством планеты Солнца. Такое жилье предназначено для творческих людей, идеально подходит для художников, поэтов, журналистов и актеров. Оно должно быть заполнено светом, как в прямом, так и переносном смысле. В качестве декора можно украсить такую квартиру светильниками и настольными лампами. Цветовая гамма должна быть яркой, предпочтительно оранжево-красной. Помещение принесет радость добрым людям, а вот злые в нем будут испытывать серьезные финансовые трудности.

Цифра 2 — это планета Луна. Энергетика этой квартиры идеально подходит для людей, которые работают с детьми, поварами и музыкантами. Представителям этих профессий это нумерологическое значение принесет удачу. Жилье необходимо правильно украсить. Основной акцент следует сделать на зеркалах. Основной цвет — нежно-кремовый.

Цифра 3 — планета Марс. Такая квартира не для лентяев. Девиз живущих здесь: «Сначала делай, потом говори!». В таком доме уживутся активные люди, а вот пассивные за свою лень могут поплатиться здоровьем, так как застой энергии приносит болезни. Лучшим решением в интерьере такого жилья станет красный цвет.

Цифра 4 — планета Меркурий. Лгунам в этой квартире не место. Здесь должны жить только честные люди, иначе их ложь обернется боком для них самих. Жильцы в этом доме общительны и гостеприимны. Квартира притягивает путешественников или людей, часто бывающих в командировках. В интерьере должны преобладать голубой, синий, желтый и серый цвета.

Цифра 5 — планета Юпитер. Такая квартира притягивает политиков и людей, которые связаны с наукой. Здесь живут люди, объединенные одной идеей. Обычно обитатели таких квартир любят читать, в их домах есть большая библиотека. В интерьере должны преобладать предметы из бронзы, а доминирующий цвет — пурпурный.

Цифра 6 — планета Венера. В этой квартире ценят любовь и комфорт, здесь обитают добрые гостеприимные люди. Они любят, когда в их доме людно и весело. Но в таких квартирах могут уживаться и скандалисты. Комфортно себя буду чувствовать и любители животных. Особых предпочтений к интерьеру — нет.

Цифра 7 — планета Сатурн. Эта квартира для тех, чья жизнь полна испытаний и различных ограничений. С другой стороны, здесь обитают люди, которые склоны к самоанализу и способны развивать в себе новые навыки. Обитатели квартиры с таким нумерологическим значением могут заниматься йогой и духовными практиками.

Цифра 8 — планета Уран. В такой квартире будет комфортно астрологам и ясновидящим, а вот реалисты и прагматики здесь вряд ли уживутся. Такие дома обычно полны гостей, а их обитатели окружены друзьями. Хозяева всегда полны сил и энергии. Дизайн их квартиры должен быть таким же ярким, как и их внутренний мир, идеально подойдут радужные цвета, особенно нежно-голубой.

Цифра 9 — планета Нептун. Такая квартира поистине тяжелая. Ужиться в ней смогут далеко не все. Наиболее комфортно в ней будут себя чувствовать священники, моряки, музыканты и экстрасенсы. Эта квартира предназначена для деятелей, а не для созерцателей. Последние рискуют погрязнуть в своих мечтах. Также не стоит жить в таком доме людям, склонным к вредным привычкам.

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