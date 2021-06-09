Россиянам запретят выгуливать животных, находясь в нетрезвом виде

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кабинет министров поддержал законопроект Совета Федерации России, по которому гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 14 лет запрещается выгуливать домашних животных. Данную инициативу изучат в Государственной думе.

Отмечается, что в документе есть предложение о праве регионов на установление новых требований к содержанию животных. Также предлагается регламентировать длину поводка и количество питомцев, которые могут жить в одной квартире.

Правительство уже предложило продумать финансирование дополнительных полномочий. Авторы же законопроекта считают, что в дополнительных расходах инициатива не нуждается, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение сенаторов.

Ранее юрист объяснила, как похоронить домашнее животное и не нарваться на штраф.

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