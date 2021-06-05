Юрист предупредила россиян о штрафах за незаконные похороны котов

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Тело умершего животного, например, кота относится к биологическим отходам, поэтому их запрещается хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, нарушителям грозит штраф до 10 тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Анна Пойлова.

— Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет административную ответственность, наложение штрафа от 4 до 10 тысяч рублей. Размер и тип ответственности определен в части 3 статьи 10 КоАП РФ, — сообщила она.

Она уточнила, что закону трупы животных кремируют, обеззараживают в биотермических ямах или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Также юрист отметила, что размер животного на выбор типа захоронения не влияет, по законодательству кремировать необходимо любое животное, начиная от хомяка и заканчивая коровой, сообщает РИА Недвижимость.

Хоронить животных во дворе дома запрещено, потому что многие из них умирают от инфекционных заболеваний. Закапывание их в землю может привести к заражению почвы. Также грызуны могут отрыть захоронение, и тогда начнется распространение инфекции, пояснила Пойлова.

Чтобы сделать все правильно, хозяин питомца должен вызвать ветеринара, который предоставит услуги кремации. Специалист доставит тело животного в пункт назначения. После кремации хозяин получит прах и решит, что с ним делать. Он может арендовать ячейку в колумбарии, развеять прах, хранить дома или захоронить на специальном кладбище для животных, отметила эксперт.

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