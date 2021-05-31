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Москвичам напомнили о правилах выгула собак на природных территориях
Фото: Pixabay

Москвичам напомнили о правилах выгула собак на природных территориях

Михаил Алимов

Город

У многих москвичей есть домашние питомцы, которых каждый день необходимо выгуливать. Чтобы не доставлять неудобства себе и окружающим, а также не причинить вреда окружающей среде, необходимо делать это по правилам.

На особо охраняемых природных территориях Москвы выгуливать собак можно только на поводке. Без него питомцы могут бегать на специально оборудованных собачьих площадках. Благодаря этому домашний любимец не уничтожит случайно какое-то редкое растение и не потревожит обитателей данной зоны.

В людные места собакам лучше приходить в намордниках, а на ошейнике следует написать адрес и телефон хозяина — тогда имеется больше шансов, что животное вернут домой в случае потери.

Также москвичам порекомендовали убирать за собакой и иметь при себе для этого все необходимое. Горожанам напомнили, что за нарушение обязательных правил инспекторы Мосприроды во время рейдов имеют право выписать штраф, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее в Москве спасли упавшую с набережной в реку собаку.

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Москвасобакивыгул домашних животных
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