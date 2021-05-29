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Фотографы с животными смогут работать только на пляжах, где запрещено купаться
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Фотографы с животными смогут работать только на пляжах, где запрещено купаться

Михаил Алимов

Общество

Фотографы с животными теперь могут находиться только на тех пляжах, где нельзя купаться. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

Данное нововведение предусмотрено новыми правилами, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Печенин подчеркнул, что данный запрет касается только пляжей, специально оборудованных для купания людей. Все остальные территории и помещения это не затронет.

Также он добавил, что на пляжах, где купаются люди, по новым правилам животных быть вообще не должно быть, сообщает ТАСС.

Напомним, новые правилам посещения пляжей вступили в силу с 1 января 2021 года. Они регулируют функционирование пляжных зон, в том числе и ограничения, связанные с животными. На пляжах, предназначенных для купания, теперь могут находиться только собаки-поводыри.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор одобрил восемь купальных зон в Москве.

Читайте также: МЧС предложило внести в КоАП штрафы за отдых на пляжах с животными

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