Эксперт рассказала, где в России в июне теплое море

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Азовское море теплее Черного в июне. Об этом рассказала ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Она пояснила, что у водоема маленькая глубина по сравнению с его южным соседом, поэтому он быстрее прогревается до порядка 25 градусов.

Специалист порекомендовала обратить внимание на азовское побережье Крыма и поселок Тамань, потому что там много достопримечательностей, и само место подходит для семейного отдыха.

Для любителей активного отдыха Ушкац посоветовала выбрать Ейск с его аквапарками, дельфинарием, прыжками с парашютом и серфингом. При этом она отметила и мелководье Черного моря, западное побережье Крыма с Евпаторией, Феодосией и Керчью.

— Евпатория находится на западном побережье Крыма, с просторными пляжами и многочисленными памятниками архитектуры. Феодосия подойдет как любителям песчаного, так и галечного пляжа. Керчь — один из древнейших городов, находится между двумя морями (Черным и Азовским) имеет богатую историю, живописные пейзажи, — рассказала эксперт агентству «Прайм».

Ранее эксперты рассказали, сколько будет стоить пляжный отдых за границей и в пределах России.

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