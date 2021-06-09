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Названы имена, обладатели которых не подходят друг другу
Фото: Pexels

Названы имена, обладатели которых не подходят друг другу

Юлия Курганова

Общество

Эзотерики считают, что имя определяет характер и судьбу человека. Так, людям с определенными именами лучше не пытаться заводить отношения друг с другом и надеяться на семейное счастье.

По словам экспертов, Маргариты натуры экспрессивные, яркие, но в то же время ранимые, нетерпеливые и способные на необдуманные поступки. В любви они страстные, но быстро перегорают, поэтому зачастую отношения с ними представляют собой всего несколько месяцев ярких игр в постели и горячих разборок. Особенно неудачными отношения у Маргарит будут с Вячеславами, Олегами и Давидами.

Нины очень требовательны и капризны. Если что-то идет не по плану, то они скажут «стоп» в любой момент. Эти девушки редко идут на компромисс и часто могут проявлять агрессию к своему партнеру, даже если влюблены. Им не стоит заводить роман с Виктором, Анатолием и Эдуардом.

Марии умело изображают заботу и искренние чувства по отношению к окружающим, но на самом деле по-настоящему любят только себя. Они легко привлекают к себе внимание, завораживают, но не простят партнеру ни одной ошибки. Неудачным будет союз Нин с Павлом, Виталием и Александром.

Ранее были названы сочетания женских имен и знаков зодиака, которые принесут богатство и успех их обладательницам.

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