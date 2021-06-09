Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказала, у людей с какой группой крови нет предрасположенности к сосудистым заболеваниям
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, у людей с какой группой крови нет предрасположенности к сосудистым заболеваниям

Полина Долганова

Здоровье

Гематолог Юлия Ненашева рассказала, как группа крови влияет на склонность человеческого организма к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

По словам специалиста, в наибольшей безопасности находятся люди с I группой крови.

— Они менее предрасположены к тромбозам и сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта, — объяснила Ненашева.

Она добавила, что кровь также влияет и на репродуктивную систему человека. Так, согласно последним исследованиям, женщины с третьей группой реже остальных испытывают трудности с зачатием ребенка. А вот потенциальные мамы с первой группой имеют самую низкую способность забеременеть, пишет Пятый канал.

Ранее немецкий врач назвал неожиданный предвестник смертельной болезни.

Читайте также: Врач перечислил главные симптомы летней пневмонии

кровьболезньврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте