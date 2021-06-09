Врач рассказала, у людей с какой группой крови нет предрасположенности к сосудистым заболеваниям

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Гематолог Юлия Ненашева рассказала, как группа крови влияет на склонность человеческого организма к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ).

По словам специалиста, в наибольшей безопасности находятся люди с I группой крови.

— Они менее предрасположены к тромбозам и сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта, — объяснила Ненашева.

Она добавила, что кровь также влияет и на репродуктивную систему человека. Так, согласно последним исследованиям, женщины с третьей группой реже остальных испытывают трудности с зачатием ребенка. А вот потенциальные мамы с первой группой имеют самую низкую способность забеременеть, пишет Пятый канал.

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