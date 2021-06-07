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Врач перечислил главные симптомы летней пневмонии
Фото: Светлана Колсокова / Вечерняя Москва

Врач перечислил главные симптомы летней пневмонии

Марина Найденкова

Рафаэль Залян

Здоровье

Высокая температура, боль в груди, кашель с мокротой и учащенное дыхание являются основными признаками пневмонии, которая, кроме осмотра доктором, должна быть обязательно подтверждена рентгеном. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-пульмонолог Сергей Пуряев.

Клиническая картина при летней пневмонии, по словам врача, поначалу похожа на классическую острую респираторную вирусную инфекцию, но потом болезнь набирает обороты.

— Появляются лихорадка, высокая температура, выраженная боль в груди, кашель с выделением рыжеватой мокроты. Все это сопровождается учащенным сердцебиением, слабостью, одышкой, повышенной утомляемостью, — сказал врач.

Он отметил, что наблюдаются ко всему прочему учащение дыхания и снижение артериального давления. Некоторые неочевидные симптомы, как заметил специалист, уже устанавливает врач: доктор проводит аускультацию, то есть прослушивает больного.

— Лечащий врач должен выслушать крупнокалиберные хрипы над пораженными участками. Следующим критерием диагностики является лабораторное и рентгенологическое обследование, — добавил Пуряев.

Если пневмония бактериального характера, то в анализах наблюдается лейкоцитоз — повышение уровня лейкоцитов в крови. При вирусной пневмонии количество лейкоцитов снижается, а увеличивается количество лимфоцитов. Еще одним достоверным критерием диагностирования недуга, по словам эксперта, считается рентгенологическое обследование.

— Это может быть как обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, так и компьютерная томография, которая дает более достоверный результат, — отметил врач.

Пульмонолог акцентировал, что рентгенологически пневмония должна быть обязательно подтверждена врачом, поскольку без рентгена такой диагноз ставить некорректно. У детей до 15 лет предположить диагноз можно по совокупности клинических и лабораторных показателей. Эксперт отметил, что иногда маленьким детям необязательно делать рентген, если все клинические проявления и изменения в лабораторных показателях указывают на наличие болезни.

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