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Летняя пневмония: пульмонолог объяснил, чем опасно воспаление легких в жару
Фото: pixabay.com

Летняя пневмония: пульмонолог объяснил, чем опасно воспаление легких в жару

Рафаэль Залян

Здоровье

Несмотря на распространенное мнение о том, что пневмония — это болезнь осенне-зимнего периода, жарким летом медики фиксируют не меньше случаев заболевания. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, почему в теплое время года люди получают воспаление легких и при каких условиях его можно подцепить.

Причины болезни

Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» врач-пульмонолог Сергей Пуряев, многие далекие от врачебного дела люди считают, что пневмония может возникнуть только от переохлаждения, когда на улице ветер или снег:

— На самом деле воспаление развивается не в процессе переохлаждения, как некоторые предполагают, а из-за воздействия возбудителей — вирусов, микоплазмы или бактериальной флоры.

В летний период возбудители не теряют активность и тоже могут оказывать свое негативное воздействие.

— Особенно много случаев фиксируется в начале лета у тех, кто недавно переболел бронхитом или коронавирусной инфекцией, — уточнил собеседник «ВМ». — В группе риска также находятся люди с ослабленным иммунитетом, с заболеваниями внутренних органов, онкологическими патологиями и лица старше шестидесяти лет.

Вероятность подхватить болезнь удваивается в летний сезон еще из-за гиперинсоляции:

— Например, получил человек во время отпуска в южных регионах мощную дозу ультрафиолетового облучения, что само по себе не очень хорошо, и не только с точки зрения риска развития онкологии. Потом вернулся в Москву, где дождь, температура плюс 18 и переменчивая погода. В результате акклиматизации и иных факторов происходит снижение иммунного статуса. Чтобы запустить механизм болезни, этого будет достаточно. Еще один пример: дачный сезон, работа на грядках. Большинство дачников, которые любят до седьмого пота трудиться «в поле», зайдя в дом, открывают настежь двери и окна, включают вентиляторы и литрами заливаются холодной водой, чтобы остудить себя. Резкая смена температуры, сквозняк и гиперинсоляция сделают свое дело. И воспаление легких вам после такого экстрима обеспечено.

Ранние отпускники — еще одни потенциальные жертвы недуга.

— Позагорал человек, лежа на еще не набравшей тепло земле возле моря или водоема, окунулся в непрогретую воду и пополнил ряды наших пациентов, — заметил специалист.

Основные симптомы

Клиническая картина при летней пневмонии, по словам врача, поначалу похожа на классическую острую респираторную вирусную инфекцию, но потом болезнь набирает обороты:

— Появляется лихорадка, высокая температура, выраженная боль в груди, кашель с выделением рыжеватой мокроты. Все это сопровождается учащенным сердцебиением, слабостью, одышкой, повышенной утомляемостью.

Кроме всего прочего наблюдается учащение дыхания и снижение артериального давления.

Диагностика

Некоторые неочевидные симптомы, как заметил специалист, уже устанавливает врач. Он проводит аускультацию, то есть прослушивает больного:

— Лечащий врач должен выслушать крупнокалиберные хрипы над пораженными участками. Следующим критерием диагностики являются лабораторные и рентгенологические обследования.

Если пневмония бактериального характера, то в анализах наблюдается лейкоцитоз — повышение уровня лейкоцитов в крови. При вирусной пневмонии количество лейкоцитов снижается, увеличивается количество лимфоцитов.

Еще одним достоверным критерием диагностирования недуга, по словам эксперта, считается рентгенологическое обследование.

— Это может быть как обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, так и компьютерная томография, которая дает более достоверный результат, — отметил врач.

Пульмонолог акцентировал внимание на том, что пневмония должна быть обязательно подтверждена врачом рентгенологически, поскольку без рентгена такой диагноз ставить некорректно. У детей до 15 лет предположить диагноз можно по совокупности клинических и лабораторных показателей. Эксперт отметил, что иногда маленьким детям необязательно делать рентген, если все клинические проявления и изменения в лабораторных показателях указывают на наличие болезни.

Что будет, если не лечить?

Как заметил врач, несвоевременная диагностика пневмонии и отказ от лечения приводят к тяжелым последствиям. Наиболее частое — плеврит — скопление жидкости в плевральной полости:

— Если вовремя не эвакуировать жидкость из плевральной полости, то там может начаться воспалительный процесс — возникнет эмпиема плевры, то есть полость заполнится гноем.

Эксперт рекомендует при появлении даже незначительных признаков недуга не откладывать визит к врачу.

Терапия

Помимо рентгена легких и анализа крови, пневмонию можно прослушать фонендоскопом, чтобы убедиться в диагнозе. Если возбудители обнаружены, то пациенту предстоит серьезное лечение.

— По традиции больному назначаются антибиотики широкого спектра применения. Врач также может прописать отхаркивающие и разжижающие мокроту средства. Также применяются бронхолитики (препараты, расширяющие бронхи). При высокой температуре применяется жаропонижающее, — перечислил Пуряев.

Эксперт добавил, что процесс лечения в зависимости от формы пневмонии занимает не менее одного месяца. Чтобы ликвидировать все последствия недуга и восстановиться полностью, понадобится от двух месяцев до полугода.

Как бороться с пневмонией в домашних условиях

Собеседник «ВМ» рекомендует в период лечения полностью отказаться от пагубных привычек — курения и употребления спиртного:

— Табачный дым усложняет процесс отхаркивания и нарушает функции дыхания. Лучше вместо сигарет пить как можно больше теплой жидкости, которая ускоряет вывод инфекции и способствует разжижению мокроты.

Медик советует делать дыхательную гимнастику. Например, надувать воздушные шарики. Это активизирует дыхательную систему и улучшает отхождение мокроты.

Следует также соблюдать постельный режим и дробно питаться, используя в рационе как можно больше витаминов.

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