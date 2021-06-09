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Оборот пострадавших из-за COVID отраслей Москвы за январь–май вырос более чем в 1,5 раза
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Оборот пострадавших из-за COVID отраслей Москвы за январь–май вырос более чем в 1,5 раза

Илья Ашуров

Город

Оборот пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей экономики столицы составил 1 триллион 622 миллиарда рублей за первые пять месяцев 2021 года. Об этом в среду, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, по данным контрольно-кассовой техники, — важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики. По сравнению с январем–маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7 процента, — приводит слова заммэра Интерфакс.

При этом прослеживается тенденция увеличения оборота подобных отраслей экономики столицы. За январь этого года он составил 253,6 миллиарда рублей, а за май — 362 миллиарда рублей. Таким образом, в мае оборот увеличился на 43 процента по сравнению с первым месяцем 2021 года.

Быстрее всего восстанавливается индустрия развлечений: за январь–май этого года ее оборот вырос на 52,4 процента. В свою очередь выручка сферы бытовых услуг увеличилась почти на 48 процентов, предприятий общепита — на 46,6 процента. Худший показатель роста у гостиничного и туристического бизнеса — 28,7 процента.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос на 46 процентов с начала года.

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