Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка
Фото: moscow-live

Банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка

Анастасия Волоснова

Экономика

В среду, 9 июня, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк». Об этом говорится на сайте Банка России.

Энергомашбанк по величине активов находился на 145-м месте среди российских банков по данным на 1 апреля 2021 года.

В ЦБ приняли решение о лишении лицензии из-за нарушений законодательства, которые допускал Энергомашбанк. В частности, банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами.

Полномочия организации были приостановлены. В настоящее время там работает временная администрация Банка России. Отмечается, что вкладчикам возвратят полные суммы остатка средств, который не должен превышать 1,4 миллиона рублей.

Ранее Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль.

Читайте также: Курсы доллара и евро выросли Московской бирже

лицензияЦБ Россиибанки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте