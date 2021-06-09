Банк России отозвал лицензию у Энергомашбанка

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В среду, 9 июня, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк». Об этом говорится на сайте Банка России.

Энергомашбанк по величине активов находился на 145-м месте среди российских банков по данным на 1 апреля 2021 года.

В ЦБ приняли решение о лишении лицензии из-за нарушений законодательства, которые допускал Энергомашбанк. В частности, банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами.

Полномочия организации были приостановлены. В настоящее время там работает временная администрация Банка России. Отмечается, что вкладчикам возвратят полные суммы остатка средств, который не должен превышать 1,4 миллиона рублей.

Ранее Минфин поддержал переход международных расчетов с доллара на рубль.

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