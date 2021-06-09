«Спасибо, что я не победил»: Моргенштерн прокомментировал скандал в рамках музыкальной премии

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн прокомментировал скандал, произошедший во время вручения музыкальной премии «Муз-ТВ».

По словам артиста, он шел на мероприятие, чтобы устроить шоу. Кроме того, он благодарен организаторам премии за то, что не он получил награду «Лучший исполнитель», потому что это было бы скучно.

— Конечно, был уверен, что заберу все четыре награды. Мне казалось, что это честная премия. Да, возможно, в каких-то категориях я уступил справедливо, но разве Артур Пирожков — лучший исполнитель прошедшего года? — заявил музыкант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Моргенштерн также добавил, что чем больше его осуждают, тем популярнее он становится. Поэтому рэпер порекомендовал всем, кто его не любит, игнорировать его творчество.

Напомним, в момент объявления победителей в номинации «Лучший исполнитель» артист вышел на сцену и устроил скандал. Он заявил, что звание лучшего, которое присудили Александру Ревве в образе Артура Пирожкова, несправедливо отдали звезде Comedy Club. Моргенштерн потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший — он или Пирожков.

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