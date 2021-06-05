«Я пришел за правдой»: Моргенштерн устроил скандал на премии «Муз ТВ»

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн прибыл на премию «Муз ТВ» в инвалидном кресле в сопровождении своей девушки Дилары. На красной дорожке перед началом церемонии артист заявил, что ему не важно, получит ли он награду, но на деле оказалось иначе.

В момент объявления победителей в номинации «Лучший исполнитель» звезда вышел на сцену и устроил скандал. Он заявил, что звание лучшего, которое присудили Александру Ревве в образе Артура Пирожкова, не справедливо отдали звезде Comedy club. Моргенштерн потребовал, чтобы зрители решили, кто лучший — он или Пирожков. Тогда ведущая церемонии Ксения Собчак предложила свое решение: проверить рэпера на наркотики, так как, по ее мнению, знаменитость тест не пройдет.

— Мне не нужна тарелка, я пришел за правдой. «Муз ТВ», вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Тогда почему ваш ведущий выигрывает номинации? — заявил артист.

Моргенштерн завершил протесты нецензурными оценками музыкальной награды и покинул сцену, сообщает Telegram-канал Super.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду веществ в двух треках.

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