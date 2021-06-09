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Стала известна одна из главных тем Московского урбанистического форума
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Стала известна одна из главных тем Московского урбанистического форума

Илья Ашуров

Город

Одной из главных тем Московского урбанистического форума (МУФ) станет проблема трансформации города, вызванная различными обстоятельствами, в том числе и внешними, такими как пандемия. Российские и международные эксперты обсудят, как должны меняться мегаполисы, сохраняя ориентацию на удобство и комфорт горожан.

Форум пройдет с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». В офлайн-формате в нем примут участие российские специалисты по урбанистике, также запланированы онлайн-подключения международных экспертов из разных стран.

— Деловая программа МУФ пройдет с 1 по 2 июля. Первый день форума «Города-суперзвезды. Уроки трансформации» будет посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами. Кроме того, запланировано исследование концепции звездности, освещение успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет, — рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Тема второго дня форума называется «Новые перспективы. Взгляд в будущее». В ее рамках эксперты представят городские проекты будущего, а также затронут проблему сотрудничества и вызовов, с которыми могут столкнуться мегаполисы.

Также в рамках МУФ пройдет международный конгресс Urban Health. На нем пройдут сессии, на которых будут обсуждаться вопросы здравоохранения.

Ранее стали известны спикеры, которые выступят на Московском урбанистическом форуме. Среди заявленных спикеров мероприятия успешная предпринимательница из Юго-Восточной Азии Аеша Кханна, нидерландский архитектор Бен ван Беркель, экономист из США Дарон Аджемоглу, датский и немецкий архитекторы Ян Гейл и Патрик Шумахер, представители транспортных ассоциаций городов Северной Америки и Англии Скай Данкан и Дженни Мартин и многие другие.

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