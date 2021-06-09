Росреестр поставил на кадастровый учет храм в Раменках

Фото: Официальный сайт храма Андрея Рублева в Раменках

Россия, Москва, Мичуринский проспект, 42 Карта всех событий

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) поставила на кадастровый учет храм в честь преподобного Андрея Рублева. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о религиозном сооружении, расположенном на Мичуринском проспекте, дом 41. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров.

— Столичным Росреестром присвоен кадастровый номер новому православному храму на западе Москвы, который сможет принимать единовременно порядка 900 прихожан, проживающих в Раменках, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Росреестр оформил первую новостройку по реновации в Бирюлеве Восточном. Здание находится по адресу улица Загорьевская, дом 2, корпус 1. Право собственности на первую квартиру в ней также зарегистрировали.

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