«Полное разочарование»: комика Абрамова затравили в Сети после его высказываний о жене

Фото: Instagram/abramov_ivan

В адрес стендап-комика Ивана Абрамова обрушился шквал негативных комментариев после того, как в соцсетях распространили его выдержки из интервью, где он цинично высказывается относительно внешности своей супруги.

Интервью с юмористом появилось на YouTube-канале «Макарена» еще в марте, однако тогда оно не вызвало общественного резонанса. Эффект разорвавшейся бомбы произвел несколько дней назад отрывок из видео, которое моментально разлетелось по соцсети TikTok.

В нем Абрамов говорит о своей жене и его требованиях к ней. В частности, стендапер откровенно признается, что изменит отношение к супруге, если она наберет лишний вес.

— Я изменю отношение к ней, 100 процентов! Я, возможно, не изменю буквально, по принципу «отомщу за дополнительные килограммы», но относиться к ней стану хуже. Это нормально — мужики так созданы! Да все люди так созданы — нравится картинка. Понятно, что она хороший собеседник, родила мне двоих детей, но в мире-то какие красивые еще ходят! — рассказал комик.

Кроме того, Абрамов перечислил требования, которые предъявляет к своей спутнице жизни.

— Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык, — резюмировал комик.

Пользователей Сети возмутили циничные высказывания Абрамова. Они единодушно отметили, что разочаровались в артисте, которого ранее считали самым воспитанным и интеллигентным из всех участников StandUp.

«Хорошо, Ваня, что раньше ты интервью почти не давал... полное разочарование»...»; «Ужасное отношение к жене, как к мясу»; «Мнение о человеке перевернулось... Интересно, а супруга предупреждала Ивана, что если он начнет лысеть, то она изменит ему с татарином, у которого шевелюра погуще»; «Когда жена Ивана Абрамова болеет, он выгоняет ее на балкон, до полного выздоровления»; «Искренне желаю Ивану когда-то выдать замуж свою дочь и услышать от ее мужа, что он бросит ее, если она потеряет форму после родов или на горизонте появится кто-то получше», — прокомментировали интервью зрители.

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