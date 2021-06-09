Городские службы локализовали утечку воды на севере Москвы
Специалисты городских служб локализовали утечку воды, которая произошла на севере столицы при проведении земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 9 июня.
Инцидент случился в районе дома 22, корпус 7, строение 2 по улице Фестивальной.
Уточняется, что земляные работы, во время которых образовалась утечка, проводила сторонняя коммерческая организация.
— На месте работает бригада ПАО «МОЭК». Горячее водоснабжение потребителей организовано по резервной схеме, — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы.
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