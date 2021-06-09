Городские службы локализовали утечку воды на севере Москвы

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Фестивальная улица, 22к7 Карта всех событий

Специалисты городских служб локализовали утечку воды, которая произошла на севере столицы при проведении земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 9 июня.

Инцидент случился в районе дома 22, корпус 7, строение 2 по улице Фестивальной.

Уточняется, что земляные работы, во время которых образовалась утечка, проводила сторонняя коммерческая организация.

— На месте работает бригада ПАО «МОЭК». Горячее водоснабжение потребителей организовано по резервной схеме, — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы.

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