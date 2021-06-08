Около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Около 290 единиц техники и 300 бригад ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах столицы. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временного скопления воды. Под особым контролем находятся остановки общественного транспорта и низинные места. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки о скоплении воды.

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Ранее столичный департамент торговли и услуг попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды во вторник, 8 июня, из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС России, в Москве ожидается дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, возможна гроза. Также в столице продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.

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