Сверхинтенсивный точечный ливень прошел на северо-востоке Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, улица Хачатуряна Карта всех событий

Сверхинтенсивный точечный ливень прошел на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 8 июня, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Интенсивный точечный ливень был замечен на улицах Хачатуряна и Корнейчука. В течение десяти минут потоки воды ушли в дождеприемные колодцы. В настоящее время ливневая сеть на указанных улицах находится в исправном состоянии.

Ранее столичный департамент торговли и услуг попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды во вторник, 8 июня, из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС России, в Москве ожидаются дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, возможна гроза. Также в столице продлили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра.

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