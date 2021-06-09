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Фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights покажут в «Музеоне»
Фото: bonjovi.com

Фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights покажут в «Музеоне»

Ольга Маркова

Культура

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает зрителей 16 и 19 июня в парк «Музеон», где в летнем кинотеатре состоятся показы фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights.

Группа Bon Jovi за свою многолетнюю деятельность завоевала достойное место среди мировых рок-звезд. Группа введена в Зал славы рок-н-ролла и в Зал славы авторов песен.

На счету Bon Jovi более 130 миллионов проданных альбомов, десятки хитов, тысячи концертов в полусотне стран. Среди знаковых хитов группы — баллада Always, рок-песни It’s My Life, Keep the Faith и Wanted Dead or Alive, звучавшая в саундтреке комедийного бадди-муви «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо».

Фильм был записан в апреле текущего года, сообщается на сайте «Москино».

Ранее сообщалось, что в Доме музыки пройдет концерт к 800-летию со дня рождения Александра Невского.

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