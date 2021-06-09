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Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 9 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе 9 июня

Анастасия Колоскова

Город

Во второй половине дня в среду, 9 июня, в столице ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:30 и до конца дня в городе ожидаются: дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице и не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что вторая половина июня порадует москвичей хорошей погодой. К следующим выходным на территорию региона придет антициклон, который принесет тридцатиградусную жару.

Читайте также: Синоптик предупредил москвичей о граде и грозах в ближайшие дни

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