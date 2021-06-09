МЧС предупредило столичных автомобилистов о надвигающейся грозе

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Москве в среду, 9 июня, ожидаются местами сильный дождь и гроза. Об этом говорится на сайте МЧС по столице.

Дождь и гроза прогнозируются в период с 13:30 до 23:00. В ведомстве также предупредили жителей столицы о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду.

В МЧС призвали автомобилистов избегать внезапных маневров и соблюдать скоростной режим. Гроза может привести к ухудшению видимости на дорогах, поэтому водителям нужно быть внимательными во время движения, чтобы избежать аварий. Кроме того, не рекомендуется парковать машину под деревьями.

Пешеходам в МЧС посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не пытаться укрываться от дождя под деревьями.

Ранее синоптик предупредил москвичей о граде и грозах в ближайшие дни.

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