Спад заболеваемости и уроки пандемии: эксперты высказались о коронавирусе

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве начнет снижаться в течение нескольких дней. Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

— В настоящее время граждане расслабились. Часто можно увидеть, что некоторые из них перестали носить маски. Это и является причиной всплеска. Однако данная ситуация — разовая. Она не представляет опасности. Главное, чтобы люди не умирали, а медицинские учреждения имели возможность принять всех пациентов, — объяснил врач.

При этом он дал прогноз: спустя несколько дней число заболевших в столице снизится. По мнению эксперта, высокие показатели продержатся около двух недель, а потом сойдут на нет. Среди причин роста заболеваемости коронавирусом он обозначил реальный подъем выявляемости заражений, отмечает «Радио 1».

Завкафедрой вирусологии РМАНПО, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, какие основные уроки пандемия дала врачам и обществу в целом.

— Она показала, что здравоохранение является стратегически важной отраслью науки, а не сферой услуг. Ему необходимо хорошее финансирование для сохранения инфраструктуры, наработанной базы и выполнения стратегических целей, — подчеркнула эксперт.

При этом особую важность приобретают не только укрепление инфраструктуры здравоохранения, но и методология. По мнению доктора медицинских наук, пандемия дала миру понимание о том, что медобразование и кадры должны находиться на высоком уровне и быть готовыми к любым вызовам, отмечает Nation News.

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