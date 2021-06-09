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Авиакомпании с 10 июня увеличат число рейсов между Москвой и Ташкентом
Фото: Pexels

Авиакомпании с 10 июня увеличат число рейсов между Москвой и Ташкентом

Юлия Павлушова

Транспорт

Регулярные авиарейсы между Москвой и Ташкентом с 10 июня будут летать четыре раза в неделю. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

Уточняется, что два рейса будут выполняться на взаимной основе между «Аэрофлотом» и авиакомпанией Uzbekistan Airways. Первый вылетает по воскресеньям, а второй — по субботам.

Пассажиры смогут летать на этих самолетах только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Он должен быть сделан за три дня до вылета, пишет РИА Новости. К рейсам допускаются все граждане Узбекистана и иностранцы с видом на жительство в этой стране без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии

Ранее СМИ узнали дату возобновления авиасообщения между РФ и курортами Египта.

Читайте также: Россиян предупредили о рисках поездок на грузопассажирских рейсах

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